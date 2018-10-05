В Україні стартували масові перевірки бізнесу

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 жов, 2018 12:59
freeze написав:
Поэтому сейчас отчисления в ПФ являются банальным налогом на твою зарплату, и к пенсии человека не имеют никакого отношения.
Скажите это моей матери которой 91, а её мать прожила 101. Война, голодовка, совковая как говорят медицина.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 13:12
Попаданец написав: freeze написав:
Поэтому сейчас отчисления в ПФ являются банальным налогом на твою зарплату, и к пенсии человека не имеют никакого отношения.
Скажите это моей матери которой 91, а её мать прожила 101. Война, голодовка, совковая как говорят медицина.
А с чем вы не согласны, человек сейчас платит налог в ПФ, деньги в этот же месяц уходят на пенсию вашей мамы, дай Бог ей здоровья, при этом нет никакой гарантии, что человек, который сейчас платит налог, будет получать сам пенсию, помрет раньше времени, например как часто бывает сейчас. У совсем молодых 20-летних работников сейчас вообще малый шанс на далекую пенсию, по причине бегства населения и его постоянного относительного старения. Так если уж сам как-то накопит на накопительном каком-нибудь счете.
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freeze
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Додано: Суб 06 жов, 2018 13:34
romanworld написав:
Тіньова діяльність підприємств та підприємців краде у вас пенсії. Кому з найманих працівників вигідно не мати в майбутньому пенсії? Кому зараз не хочеться оплачуваної відпустки та лікарняних? Вважаю що взятий курс є правильним. Коли я в одного підприємця запитав про офіційне оформлення він вказав на двері і сказав що за дверима безліч людей бажаючих працювати на чорно. Ви серед яких хочете бути?
А вот явный пример того про что я написал выше. А вам слабо самим за себя налоги платить?
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Додано: Суб 06 жов, 2018 13:41
freeze написав: Попаданец написав:
У совсем молодых 20-летних работников сейчас вообще малый шанс на далекую пенсию, по причине бегства населения и его постоянного относительного старения. Так если уж сам как-то накопит на накопительном каком-нибудь счете.
Правильно. Сколько накопил, столько и получил. А то одни ишачат до потери пульса, а другие ничего не делавши хотят зарплат и пенсий.
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