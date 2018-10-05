Скажите это моей матери которой 91, а её мать прожила 101. Война, голодовка, совковая как говорят медицина.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 12:59
Re: В Україні стартували масові перевірки бізнесу
Додано: Суб 06 жов, 2018 13:12
А с чем вы не согласны, человек сейчас платит налог в ПФ, деньги в этот же месяц уходят на пенсию вашей мамы, дай Бог ей здоровья, при этом нет никакой гарантии, что человек, который сейчас платит налог, будет получать сам пенсию, помрет раньше времени, например как часто бывает сейчас. У совсем молодых 20-летних работников сейчас вообще малый шанс на далекую пенсию, по причине бегства населения и его постоянного относительного старения. Так если уж сам как-то накопит на накопительном каком-нибудь счете.
Додано: Суб 06 жов, 2018 13:34
А вот явный пример того про что я написал выше. А вам слабо самим за себя налоги платить?
Додано: Суб 06 жов, 2018 13:41
Правильно. Сколько накопил, столько и получил. А то одни ишачат до потери пульса, а другие ничего не делавши хотят зарплат и пенсий.
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