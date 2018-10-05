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В Україні стартували
масові перевірки бізнесу

В Україні стартували масові перевірки бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:59

Re: В Україні стартували масові перевірки бізнесу

  freeze написав:Поэтому сейчас отчисления в ПФ являются банальным налогом на твою зарплату, и к пенсии человека не имеют никакого отношения.

Скажите это моей матери которой 91, а её мать прожила 101. Война, голодовка, совковая как говорят медицина.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:12

  Попаданец написав:
  freeze написав:Поэтому сейчас отчисления в ПФ являются банальным налогом на твою зарплату, и к пенсии человека не имеют никакого отношения.

Скажите это моей матери которой 91, а её мать прожила 101. Война, голодовка, совковая как говорят медицина.


А с чем вы не согласны, человек сейчас платит налог в ПФ, деньги в этот же месяц уходят на пенсию вашей мамы, дай Бог ей здоровья, при этом нет никакой гарантии, что человек, который сейчас платит налог, будет получать сам пенсию, помрет раньше времени, например как часто бывает сейчас. У совсем молодых 20-летних работников сейчас вообще малый шанс на далекую пенсию, по причине бегства населения и его постоянного относительного старения. Так если уж сам как-то накопит на накопительном каком-нибудь счете.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:34

  romanworld написав:Тіньова діяльність підприємств та підприємців краде у вас пенсії. Кому з найманих працівників вигідно не мати в майбутньому пенсії? Кому зараз не хочеться оплачуваної відпустки та лікарняних? Вважаю що взятий курс є правильним. Коли я в одного підприємця запитав про офіційне оформлення він вказав на двері і сказав що за дверима безліч людей бажаючих працювати на чорно. Ви серед яких хочете бути?

А вот явный пример того про что я написал выше. А вам слабо самим за себя налоги платить?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:41

  freeze написав:
  Попаданец написав:У совсем молодых 20-летних работников сейчас вообще малый шанс на далекую пенсию, по причине бегства населения и его постоянного относительного старения. Так если уж сам как-то накопит на накопительном каком-нибудь счете.

Правильно. Сколько накопил, столько и получил. А то одни ишачат до потери пульса, а другие ничего не делавши хотят зарплат и пенсий.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:57

Re: В Україні стартували масові перевірки бізнесу

  p_a_l написав:Вот вы когда хотите сделать ремонт вы оформляете и оплачиваете налоги на рабочих-ремонтников?

Вопрос не в налогах, вопрос в стае шакалов получивших команду - фас.. ведь всем ясно, что в украинских реалиях цель проверок не забота о работнике а - "срубить бабла" А что бы "рубить" было удобно подняли штрафы с сотни тысяч..к вам в магазин пришла такая орда - продавец не в курсе говорить идите нет начальства потом придете - вам хлоп 300 000+ штук штраф за не допуск и приехали.. если это киоск небольшой или мини бар например то все пара человек безработные (продавцы) и один приватник бомж). Так как у ФОП-а в отличие от юрлица ответственность идет на все его майно включая на квартиру полученную в наследство от бабушки)). Вот проблема а не та чупуха которую тут некоторые пишут - оформить не хотят и прочее..
.PS У меня в 2013 году санстанция так приперла ну не к чему прицепиться, и что? Сученок проверяющий прямо на глазах берет медкнижку бармена рвет ее говорит - а нету книжки и гнида выписывает штраф... в баре была камера наблюдения + куча геммороя по судам.. в итоге куча угроз внеплановых проверок и разошлись по нулям. Но не все имеют камеры)).. Это я для для "гениев диванного бизнеса", пример привел которые считают -
  headshaker написав:официально оформить жаба задавит?
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