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В Україні працюватимуть 15 вертолітних баз і центр...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:30
Пропонуємо до обговорення:
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін в рамках робочої поїздки до Франції відвідали завод Airbus Helicopters в м. Мариньян, де ознайомилися з процесом складання вертольотів H125 і Н225, які будуть поставлені в Україну.
Дивися повний текст В Україні працюватимуть 15 вертолітних баз і центр обслуговування Airbus Helicopters - Аваков
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:30
Что-то в тексте ни слова про цифры, озвученные в заголовке.
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Skypups
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:13
Skypups, зачем цифрами шокировать население тем более перед выборами?
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ilya_osyko
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