На гривню, а то і дві подорожчає бензин протягом жовтня - такі прогнози українських експертів.
Дивися повний текст Експерти прогнозують новий стрибок цін на бензин у жовтні.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:56
Експерти прогнозують новий стрибок цін на бензин у жовтні
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Дивися повний текст Експерти прогнозують новий стрибок цін на бензин у жовтні.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:29
Все такие бедные и несчастные, денег нет ... Киеве скоро пешком дойти будет быстрее, чем на машине доехать... Все стоит в пробках. Как "скорая" и другие службы смогут за адекватное время доехать вообще не знаю.
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