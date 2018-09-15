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Експерти прогнозують новий
стрибок цін на бензин у жовтні

Експерти прогнозують новий стрибок цін на бензин у жовтні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:56

Експерти прогнозують новий стрибок цін на бензин у жовтні

Пропонуємо до обговорення:
На гривню, а то і дві подорожчає бензин протягом жовтня - такі прогнози українських експертів.

Дивися повний текст Експерти прогнозують новий стрибок цін на бензин у жовтні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:56

Европейской Украине европейские цены на бензин.
kordukov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:29

Все такие бедные и несчастные, денег нет ... Киеве скоро пешком дойти будет быстрее, чем на машине доехать... Все стоит в пробках. Как "скорая" и другие службы смогут за адекватное время доехать вообще не знаю.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:11

Так, зубАжіння крокує Україною - при бензині по 33 грн запаркуватися нема де і на перехрестях треба 3 рази чекати зеленого ...
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 02:33

  kordukov написав:Европейской Украине европейские цены на бензин.

Рыночные. Потому и Електромобили который год продаются вдвое больше чем в прошлый.
locustsucol
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