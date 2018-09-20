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Українська компанія сприяла
будівництву Кримського мосту...

Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:40

Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Дивися повний текст Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту - СБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:40

І далі що?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:16

Титановую руду поставлять можно, а щебенку - нельза. Зрада!
Перевезли 28 тыс. тонн. щебенки, и никто не заметил! А потом жалуются- отдайте 85 новых вагонов!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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