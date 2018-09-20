Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Дивися повний текст Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту - СБУ.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:40
Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...
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Дивися повний текст Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту - СБУ.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:16
Титановую руду поставлять можно, а щебенку - нельза. Зрада!
Перевезли 28 тыс. тонн. щебенки, и никто не заметил! А потом жалуются- отдайте 85 новых вагонов!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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