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Українська компанія сприяла
будівництву Кримського мосту...

Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:40

Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Дивися повний текст Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту - СБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:40

І далі що?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:32

Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту

следует провести углеродный анализ щебня на Крымском мосту, сравнить с оригиналом с месторождения и вуаля - поставщика ценнейшего природного ресурса, аналога которого нет в мире - в казематы!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:37

...а далі наділи сандалі і пішли далі, гроші не пахнуть для деяких...
vbereza958
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 02:28

  priem_metalla86 написав:Деньги не пахнут!
Как и конфет Рашен в каждом магазине в Крыму

Рошен не имеет права запрещать продавать конфеты где либо. Поэтому где на них есть спрос, там их и продают диллеры. И Рошен не может знать о том, где продаются их конфеты.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 05:55

28 000 тонн щебня 25-ю партиями.
Железнодорожного сообщения между Украиной и Крымом вроде как нет.
Значит, каждая такая партия в 1120 тонн перевозилась грузовым автотранспортом.
Это колонна из примерно из 100 самосвалов.
Естественно, что погранцы не заметили и ничего не заподозрили.
Попробуй заметь колонну грузовых авто из 100 машин груженных щебнем пересекающих границу.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 07:03

  zloy_ukr написав:Титановую руду поставлять можно, а щебенку - нельза. Зрада!
Перевезли 28 тыс. тонн. щебенки, и никто не заметил! А потом жалуются- отдайте 85 новых вагонов!


Я считаю, если сотрудничаешь с врагом, готовься кончить стенкой.
Титан или щебёнка, не важно
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:04

Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту

titanik написав:
  zloy_ukr написав:Титановую руду поставлять можно, а щебенку - нельза. Зрада!
Перевезли 28 тыс. тонн. щебенки, и никто не заметил! А потом жалуются- отдайте 85 новых вагонов!


Я считаю, если сотрудничаешь с врагом, готовься кончить стенкой.
Титан или щебёнка, не важно


При таком большом товарообороте между странами почему столько внимания именно к этому щебню?
Тем более, что Крым - это Украина, и мост рано или поздно перейдет в собственность Украины.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:20

  freeze написав:Тем более, что Крым - это Украина, и мост рано или поздно перейдет в собственность Украины.


Странно тогда, что во Вторую мировую партизаны подрывали железнодорожные пути, все равно же они перешли в собственность ссср

ЗЫ. Гуру, мудрец, наставник, а такую чушь несете
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:37

  titanik написав:
  freeze написав:Тем более, что Крым - это Украина, и мост рано или поздно перейдет в собственность Украины.


Странно тогда, что во Вторую мировую партизаны подрывали железнодорожные пути, все равно же они перешли в собственность ссср

ЗЫ. Гуру, мудрец, наставник, а такую чушь несете


Я думал, что вы умеете читать между строк, сильно извиняюсь.
freeze
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