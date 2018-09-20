Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...

Додано: Суб 06 жов, 2018 05:55

28 000 тонн щебня 25-ю партиями.

Железнодорожного сообщения между Украиной и Крымом вроде как нет.

Значит, каждая такая партия в 1120 тонн перевозилась грузовым автотранспортом.

Это колонна из примерно из 100 самосвалов.

Естественно, что погранцы не заметили и ничего не заподозрили.

Попробуй заметь колонну грузовых авто из 100 машин груженных щебнем пересекающих границу.