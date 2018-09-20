Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Дивися повний текст Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту - СБУ.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:40
Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту - СБУ.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:32
Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту
следует провести углеродный анализ щебня на Крымском мосту, сравнить с оригиналом с месторождения и вуаля - поставщика ценнейшего природного ресурса, аналога которого нет в мире - в казематы!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:37
...а далі наділи сандалі і пішли далі, гроші не пахнуть для деяких...
Додано: Суб 06 жов, 2018 02:28
Додано: Суб 06 жов, 2018 05:55
28 000 тонн щебня 25-ю партиями.
Железнодорожного сообщения между Украиной и Крымом вроде как нет.
Значит, каждая такая партия в 1120 тонн перевозилась грузовым автотранспортом.
Это колонна из примерно из 100 самосвалов.
Естественно, что погранцы не заметили и ничего не заподозрили.
Попробуй заметь колонну грузовых авто из 100 машин груженных щебнем пересекающих границу.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 06 жов, 2018 07:03
Я считаю, если сотрудничаешь с врагом, готовься кончить стенкой.
Титан или щебёнка, не важно
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Суб 06 жов, 2018 09:04
Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту
При таком большом товарообороте между странами почему столько внимания именно к этому щебню?
Тем более, что Крым - это Украина, и мост рано или поздно перейдет в собственность Украины.
Додано: Суб 06 жов, 2018 09:20
Странно тогда, что во Вторую мировую партизаны подрывали железнодорожные пути, все равно же они перешли в собственность ссср
ЗЫ. Гуру, мудрец, наставник, а такую чушь несете
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Суб 06 жов, 2018 09:37
Я думал, что вы умеете читать между строк, сильно извиняюсь.
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