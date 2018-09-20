Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...

Додано: Суб 06 жов, 2018 09:46

Shram написав: 28 000 тонн щебня 25-ю партиями.

Железнодорожного сообщения между Украиной и Крымом вроде как нет.

Значит, каждая такая партия в 1120 тонн перевозилась грузовым автотранспортом.

Это колонна из примерно из 100 самосвалов.

Естественно, что погранцы не заметили и ничего не заподозрили.

Попробуй заметь колонну грузовых авто из 100 машин груженных щебнем пересекающих границу. 28 000 тонн щебня 25-ю партиями.Железнодорожного сообщения между Украиной и Крымом вроде как нет.Значит, каждая такая партия в 1120 тонн перевозилась грузовым автотранспортом.Это колонна из примерно из 100 самосвалов.Естественно, что погранцы не заметили и ничего не заподозрили.Попробуй заметь колонну грузовых авто из 100 машин груженных щебнем пересекающих границу.

Во-первых, неужели кто-то думает, что щебень на строительство везли из Украины? Зачем это делать? Схаменіться, люди!!!Крым имеет столько камня природного для строительства (щебня, гранита), что там можно построить не только мост, но и крутые дороги, скажем так, высшего американского качества, что в принципе сейчас судя по рассказам недавно отдохнувших там тернопольцев и делается.Симферополь уже окружен великолепной широкополосной дорогой, которую начали строить и построили после захвата Крыма уже. В Крыму сейчас огромный спрос на рабочие руки, так как вся Россия фактически сейчас финансирует обновление инфраструктуры Крыма хотя бы до уровня крупных российских городов, а может и лучше.Так что вся эта "зрада" в головах настоящих украинских предателей, которые сделали все, чтобы сдать Крым - жемчужину Украины без боя. Эта власть гнобить может только собственный народ, но на российского слона эта моська даже не пикнет, не то что организует народ на отпор захватчику. Почему? Это второй вопрос.