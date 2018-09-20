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Українська компанія сприяла
будівництву Кримського мосту...

Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:40

  freeze написав:Я думал, что вы умеете читать между строк, сильно извиняюсь.


В вопросах коллаборационизма, предательства между строк не читают
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:46

  Shram написав:28 000 тонн щебня 25-ю партиями.
Железнодорожного сообщения между Украиной и Крымом вроде как нет.
Значит, каждая такая партия в 1120 тонн перевозилась грузовым автотранспортом.
Это колонна из примерно из 100 самосвалов.
Естественно, что погранцы не заметили и ничего не заподозрили.
Попробуй заметь колонну грузовых авто из 100 машин груженных щебнем пересекающих границу.

Во-первых, неужели кто-то думает, что щебень на строительство везли из Украины? Зачем это делать? Схаменіться, люди!!!

Крым имеет столько камня природного для строительства (щебня, гранита), что там можно построить не только мост, но и крутые дороги, скажем так, высшего американского качества, что в принципе сейчас судя по рассказам недавно отдохнувших там тернопольцев и делается.

Симферополь уже окружен великолепной широкополосной дорогой, которую начали строить и построили после захвата Крыма уже. В Крыму сейчас огромный спрос на рабочие руки, так как вся Россия фактически сейчас финансирует обновление инфраструктуры Крыма хотя бы до уровня крупных российских городов, а может и лучше.

Так что вся эта "зрада" в головах настоящих украинских предателей, которые сделали все, чтобы сдать Крым - жемчужину Украины без боя. Эта власть гнобить может только собственный народ, но на российского слона эта моська даже не пикнет, не то что организует народ на отпор захватчику. Почему? Это второй вопрос.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:01

  buratinyo написав:Так что вся эта "зрада" в головах настоящих украинских предателей, которые сделали все, чтобы сдать Крым - жемчужину Украины без боя.


А если подумать? Прикажи тогда Турчинов стрелять, что бы было? Принимая во внимание, что призывники срочной службы служили вблизи мест проживания, т.е. в основном ВС Украины в Крыму состояли в основном из крымчан. И, пожалуй, возможна была бы в тот момент прямая и полномасштабная российская агрессия, опять же принимая во внимание большое количество российских военных баз в Крыму. Может быть, стоит подумать, что Турчинов в 2014 сохранил вообще независимость Украины?
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:04

  titanik написав:
  freeze написав:Я думал, что вы умеете читать между строк, сильно извиняюсь.


В вопросах коллаборационизма, предательства между строк не читают


Я вас понял.
Был в Красной Армии такой политрук Клочков, хотя это уже совсем другая история /c/
Но в целом с вами согласен, хотя думаю закупка угля в РФ или перегонка вражеского газа через нашу ГТС это всё-таки допустимый коллаборационизм, строительство моста в украинском Крыму это менее допустимый коллаборационизм, строительство моста через Москву-реку из украинского щебня - это еще менее допустимый коллаборационизм, продажа чего-то, что используется в российской армии это крайне недопустимый коллаборационизм.
Видите сколько настоящий художник видит оттенков в цветовой палитре.

А по данному случаю, подозреваю, что дело бесперспективное, какой-то карьер продал какой-то российской фирме щебень, это не запрещено законодательством, какая-то российская фирма продала другой российской фирме, та третьей, потом щебень возможно оказался у Крымского моста.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:04

  titanik написав:
  zloy_ukr написав:Титановую руду поставлять можно, а щебенку - нельза. Зрада!
Перевезли 28 тыс. тонн. щебенки, и никто не заметил! А потом жалуются- отдайте 85 новых вагонов!


Я считаю, если сотрудничаешь с врагом, готовься кончить стенкой.
Титан или щебёнка, не важно


Берите маузер и вперед, расстреливать всех работников половины ТЭЦ страны, затем половину работников металлургии, а затем не останавливаясь, к стенке всех работников украинской железной дороги.
Ишь чё удумали предатели, у врага уголь покупать и людей из Москвы в Киев возить.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:35

  freeze написав: это еще менее допустимый коллаборационизм, продажа чего-то, что используется в российской армии это крайне недопустимый коллаборационизм.
Видите сколько настоящий художник видит оттенков в цветовой палитре.


Вы художник? Вот например Ван Гог родился в Нидерландах, умер во Франции, в Украине никогда не был. Моне, Франция. Ренуар, Франция. А кто ж в Украине? Катерина Билокур, она б никогда не унизилась до ТАКИХ оттенков
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:36

  titanik написав:А якщо подумати? Накажи тоді Турчинов стріляти, що б було? Беручи до уваги, що призовники строкової служби служили поблизу місць проживання, тобто в основному ЗС України в Криму складалися в основному з кримчан. І, мабуть, можлива була б в той момент пряма і повномасштабна російська агресія, знову ж беручи до уваги велику кількість російських військових баз в Криму. Може бути, варто подумати, що Турчинов в 2014 зберіг взагалі незалежність України?

Дійсно, на кримські підрозділи годі було розраховувати, там майже всі одразу зрадили присязі (яка "несподіванка" :/ А от з решти України можна було перекинути сили, нав'язати бій, як це згодом зробив в ОРДЛО той самий Турчинов. На мою думку, ми б в цьому випадку мали б в Криму приблизно таку ситуацію, як зараз в ОРДЛО, тобто вони б захопили Севастополь і околиці, а до Херсонської області може і не дійшли б, і, можливо, в ОРДЛО вони б і не сунулись зрештою. Але, звісно, це просто балачки, бо вже трошки пізно.
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