Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...

В вопросах коллаборационизма, предательства между строк не читают
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Додано: Суб 06 жов, 2018 09:40
В вопросах коллаборационизма, предательства между строк не читают
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Суб 06 жов, 2018 09:46
Во-первых, неужели кто-то думает, что щебень на строительство везли из Украины? Зачем это делать? Схаменіться, люди!!!
Крым имеет столько камня природного для строительства (щебня, гранита), что там можно построить не только мост, но и крутые дороги, скажем так, высшего американского качества, что в принципе сейчас судя по рассказам недавно отдохнувших там тернопольцев и делается.
Симферополь уже окружен великолепной широкополосной дорогой, которую начали строить и построили после захвата Крыма уже. В Крыму сейчас огромный спрос на рабочие руки, так как вся Россия фактически сейчас финансирует обновление инфраструктуры Крыма хотя бы до уровня крупных российских городов, а может и лучше.
Так что вся эта "зрада" в головах настоящих украинских предателей, которые сделали все, чтобы сдать Крым - жемчужину Украины без боя. Эта власть гнобить может только собственный народ, но на российского слона эта моська даже не пикнет, не то что организует народ на отпор захватчику. Почему? Это второй вопрос.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:01
А если подумать? Прикажи тогда Турчинов стрелять, что бы было? Принимая во внимание, что призывники срочной службы служили вблизи мест проживания, т.е. в основном ВС Украины в Крыму состояли в основном из крымчан. И, пожалуй, возможна была бы в тот момент прямая и полномасштабная российская агрессия, опять же принимая во внимание большое количество российских военных баз в Крыму. Может быть, стоит подумать, что Турчинов в 2014 сохранил вообще независимость Украины?
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:04
Я вас понял.
Был в Красной Армии такой политрук Клочков, хотя это уже совсем другая история /c/
Но в целом с вами согласен, хотя думаю закупка угля в РФ или перегонка вражеского газа через нашу ГТС это всё-таки допустимый коллаборационизм, строительство моста в украинском Крыму это менее допустимый коллаборационизм, строительство моста через Москву-реку из украинского щебня - это еще менее допустимый коллаборационизм, продажа чего-то, что используется в российской армии это крайне недопустимый коллаборационизм.
Видите сколько настоящий художник видит оттенков в цветовой палитре.
А по данному случаю, подозреваю, что дело бесперспективное, какой-то карьер продал какой-то российской фирме щебень, это не запрещено законодательством, какая-то российская фирма продала другой российской фирме, та третьей, потом щебень возможно оказался у Крымского моста.
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:04
Берите маузер и вперед, расстреливать всех работников половины ТЭЦ страны, затем половину работников металлургии, а затем не останавливаясь, к стенке всех работников украинской железной дороги.
Ишь чё удумали предатели, у врага уголь покупать и людей из Москвы в Киев возить.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:35
Вы художник? Вот например Ван Гог родился в Нидерландах, умер во Франции, в Украине никогда не был. Моне, Франция. Ренуар, Франция. А кто ж в Украине? Катерина Билокур, она б никогда не унизилась до ТАКИХ оттенков
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:36
Дійсно, на кримські підрозділи годі було розраховувати, там майже всі одразу зрадили присязі (яка "несподіванка" :/ А от з решти України можна було перекинути сили, нав'язати бій, як це згодом зробив в ОРДЛО той самий Турчинов. На мою думку, ми б в цьому випадку мали б в Криму приблизно таку ситуацію, як зараз в ОРДЛО, тобто вони б захопили Севастополь і околиці, а до Херсонської області може і не дійшли б, і, можливо, в ОРДЛО вони б і не сунулись зрештою. Але, звісно, це просто балачки, бо вже трошки пізно.
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