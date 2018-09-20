Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...

Додано: Суб 06 жов, 2018 10:04

titanik написав: freeze написав: Я думал, что вы умеете читать между строк, сильно извиняюсь. Я думал, что вы умеете читать между строк, сильно извиняюсь.



В вопросах коллаборационизма, предательства между строк не читают В вопросах коллаборационизма, предательства между строк не читают

Я вас понял.Был в Красной Армии такой политрук Клочков, хотя это уже совсем другая история /c/Но в целом с вами согласен, хотя думаю закупка угля в РФ или перегонка вражеского газа через нашу ГТС это всё-таки допустимый коллаборационизм, строительство моста в украинском Крыму это менее допустимый коллаборационизм, строительство моста через Москву-реку из украинского щебня - это еще менее допустимый коллаборационизм, продажа чего-то, что используется в российской армии это крайне недопустимый коллаборационизм.Видите сколько настоящий художник видит оттенков в цветовой палитре.А по данному случаю, подозреваю, что дело бесперспективное, какой-то карьер продал какой-то российской фирме щебень, это не запрещено законодательством, какая-то российская фирма продала другой российской фирме, та третьей, потом щебень возможно оказался у Крымского моста.