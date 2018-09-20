Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...

Я думал, что вы умеете читать между строк, сильно извиняюсь.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 09:37
Я думал, что вы умеете читать между строк, сильно извиняюсь.
Додано: Суб 06 жов, 2018 09:40
В вопросах коллаборационизма, предательства между строк не читают
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:01
А если подумать? Прикажи тогда Турчинов стрелять, что бы было? Принимая во внимание, что призывники срочной службы служили вблизи мест проживания, т.е. в основном ВС Украины в Крыму состояли в основном из крымчан. И, пожалуй, возможна была бы в тот момент прямая и полномасштабная российская агрессия, опять же принимая во внимание большое количество российских военных баз в Крыму. Может быть, стоит подумать, что Турчинов в 2014 сохранил вообще независимость Украины?
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:04
Я вас понял.
Был в Красной Армии такой политрук Клочков, хотя это уже совсем другая история /c/
Но в целом с вами согласен, хотя думаю закупка угля в РФ или перегонка вражеского газа через нашу ГТС это всё-таки допустимый коллаборационизм, строительство моста в украинском Крыму это менее допустимый коллаборационизм, строительство моста через Москву-реку из украинского щебня - это еще менее допустимый коллаборационизм, продажа чего-то, что используется в российской армии это крайне недопустимый коллаборационизм.
Видите сколько настоящий художник видит оттенков в цветовой палитре.
А по данному случаю, подозреваю, что дело бесперспективное, какой-то карьер продал какой-то российской фирме щебень, это не запрещено законодательством, какая-то российская фирма продала другой российской фирме, та третьей, потом щебень возможно оказался у Крымского моста.
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:35
Вы художник? Вот например Ван Гог родился в Нидерландах, умер во Франции, в Украине никогда не был. Моне, Франция. Ренуар, Франция. А кто ж в Украине? Катерина Билокур, она б никогда не унизилась до ТАКИХ оттенков
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:36
Дійсно, на кримські підрозділи годі було розраховувати, там майже всі одразу зрадили присязі (яка "несподіванка" :/ А от з решти України можна було перекинути сили, нав'язати бій, як це згодом зробив в ОРДЛО той самий Турчинов. На мою думку, ми б в цьому випадку мали б в Криму приблизно таку ситуацію, як зараз в ОРДЛО, тобто вони б захопили Севастополь і околиці, а до Херсонської області може і не дійшли б, і, можливо, в ОРДЛО вони б і не сунулись зрештою. Але, звісно, це просто балачки, бо вже трошки пізно.
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:42
Ну, если вы в упор не видите оттенков, предлагаю вам публично на камеру отключить газ в своей квартире, приобретенный по той же схеме, что и щебень только в обратном направлении через ряд словацких фирм прокладок. Госструктура Газпром наверняка получила толику прибыли через прокладок от вашей оплаты за газ и профинансировала российскую армию. Это сто процентов, и никаких ТАКИХ оттенков.
Додано: Суб 06 жов, 2018 11:03
Заодно нужно отключить свет и тепло которые получены из российского угля и российского атомного топлива, и перестать пользоваться авто - там тоже с вероятностью 50% российский бензин.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 06 жов, 2018 11:09
Ну ежели вы настаиваете, то газ отключен.
Может, для вас это удивительно, но в сельских районах в большинстве домохозяйств газ отключен
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Суб 06 жов, 2018 11:10
Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту
Ви в цьому впевнені? Імпортний газ йде підприємствам, для пересічних йде вітчизнаний, який Нафтогаз купує у Укргазвидобування по 4849 грн за тисячу кубів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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