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Українська компанія сприяла
будівництву Кримського мосту...

Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:37

  titanik написав:
  freeze написав:Тем более, что Крым - это Украина, и мост рано или поздно перейдет в собственность Украины.


Странно тогда, что во Вторую мировую партизаны подрывали железнодорожные пути, все равно же они перешли в собственность ссср

ЗЫ. Гуру, мудрец, наставник, а такую чушь несете


Я думал, что вы умеете читать между строк, сильно извиняюсь.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:40

  freeze написав:Я думал, что вы умеете читать между строк, сильно извиняюсь.


В вопросах коллаборационизма, предательства между строк не читают
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:01

  buratinyo написав:Так что вся эта "зрада" в головах настоящих украинских предателей, которые сделали все, чтобы сдать Крым - жемчужину Украины без боя.


А если подумать? Прикажи тогда Турчинов стрелять, что бы было? Принимая во внимание, что призывники срочной службы служили вблизи мест проживания, т.е. в основном ВС Украины в Крыму состояли в основном из крымчан. И, пожалуй, возможна была бы в тот момент прямая и полномасштабная российская агрессия, опять же принимая во внимание большое количество российских военных баз в Крыму. Может быть, стоит подумать, что Турчинов в 2014 сохранил вообще независимость Украины?
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:04

  titanik написав:
  freeze написав:Я думал, что вы умеете читать между строк, сильно извиняюсь.


В вопросах коллаборационизма, предательства между строк не читают


Я вас понял.
Был в Красной Армии такой политрук Клочков, хотя это уже совсем другая история /c/
Но в целом с вами согласен, хотя думаю закупка угля в РФ или перегонка вражеского газа через нашу ГТС это всё-таки допустимый коллаборационизм, строительство моста в украинском Крыму это менее допустимый коллаборационизм, строительство моста через Москву-реку из украинского щебня - это еще менее допустимый коллаборационизм, продажа чего-то, что используется в российской армии это крайне недопустимый коллаборационизм.
Видите сколько настоящий художник видит оттенков в цветовой палитре.

А по данному случаю, подозреваю, что дело бесперспективное, какой-то карьер продал какой-то российской фирме щебень, это не запрещено законодательством, какая-то российская фирма продала другой российской фирме, та третьей, потом щебень возможно оказался у Крымского моста.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:35

  freeze написав: это еще менее допустимый коллаборационизм, продажа чего-то, что используется в российской армии это крайне недопустимый коллаборационизм.
Видите сколько настоящий художник видит оттенков в цветовой палитре.


Вы художник? Вот например Ван Гог родился в Нидерландах, умер во Франции, в Украине никогда не был. Моне, Франция. Ренуар, Франция. А кто ж в Украине? Катерина Билокур, она б никогда не унизилась до ТАКИХ оттенков
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:36

  titanik написав:А якщо подумати? Накажи тоді Турчинов стріляти, що б було? Беручи до уваги, що призовники строкової служби служили поблизу місць проживання, тобто в основному ЗС України в Криму складалися в основному з кримчан. І, мабуть, можлива була б в той момент пряма і повномасштабна російська агресія, знову ж беручи до уваги велику кількість російських військових баз в Криму. Може бути, варто подумати, що Турчинов в 2014 зберіг взагалі незалежність України?

Дійсно, на кримські підрозділи годі було розраховувати, там майже всі одразу зрадили присязі (яка "несподіванка" :/ А от з решти України можна було перекинути сили, нав'язати бій, як це згодом зробив в ОРДЛО той самий Турчинов. На мою думку, ми б в цьому випадку мали б в Криму приблизно таку ситуацію, як зараз в ОРДЛО, тобто вони б захопили Севастополь і околиці, а до Херсонської області може і не дійшли б, і, можливо, в ОРДЛО вони б і не сунулись зрештою. Але, звісно, це просто балачки, бо вже трошки пізно.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:42

  titanik написав:
  freeze написав: это еще менее допустимый коллаборационизм, продажа чего-то, что используется в российской армии это крайне недопустимый коллаборационизм.
Видите сколько настоящий художник видит оттенков в цветовой палитре.


Вы художник? Вот например Ван Гог родился в Нидерландах, умер во Франции, в Украине никогда не был. Моне, Франция. Ренуар, Франция. А кто ж в Украине? Катерина Билокур, она б никогда не унизилась до ТАКИХ оттенков


Ну, если вы в упор не видите оттенков, предлагаю вам публично на камеру отключить газ в своей квартире, приобретенный по той же схеме, что и щебень только в обратном направлении через ряд словацких фирм прокладок. Госструктура Газпром наверняка получила толику прибыли через прокладок от вашей оплаты за газ и профинансировала российскую армию. Это сто процентов, и никаких ТАКИХ оттенков.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:03

  freeze написав:Ну, если вы в упор не видите оттенков, предлагаю вам публично на камеру отключить газ в своей квартире, приобретенный по той же схеме, что и щебень только в обратном направлении через ряд словацких фирм прокладок. Госструктура Газпром наверняка получила толику прибыли через прокладок от вашей оплаты за газ и профинансировала российскую армию. Это сто процентов, и никаких ТАКИХ оттенков.


Заодно нужно отключить свет и тепло которые получены из российского угля и российского атомного топлива, и перестать пользоваться авто - там тоже с вероятностью 50% российский бензин.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:09

  freeze написав:
Ну, если вы в упор не видите оттенков, предлагаю вам публично на камеру отключить газ в своей квартире, приобретенный по той же схеме, что и щебень только в обратном направлении через ряд словацких фирм прокладок. Госструктура Газпром наверняка получила толику прибыли через прокладок от вашей оплаты за газ и профинансировала российскую армию. Это сто процентов, и никаких ТАКИХ оттенков.


Ну ежели вы настаиваете, то газ отключен.

Может, для вас это удивительно, но в сельских районах в большинстве домохозяйств газ отключен
Зображення
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Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту

  freeze написав:Ну, если вы в упор не видите оттенков, предлагаю вам публично на камеру отключить газ в своей квартире, приобретенный по той же схеме, что и щебень только в обратном направлении через ряд словацких фирм прокладок

Ви в цьому впевнені? Імпортний газ йде підприємствам, для пересічних йде вітчизнаний, який Нафтогаз купує у Укргазвидобування по 4849 грн за тисячу кубів.
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