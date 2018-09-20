Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...
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0mage0 написав:Дійсно, на кримські підрозділи годі було розраховувати, там майже всі одразу зрадили присязі (яка "несподіванка" :/ А от з решти України можна було перекинути сили, нав'язати бій, як це згодом зробив в ОРДЛО той самий Турчинов. На мою думку, ми б в цьому випадку мали б в Криму приблизно таку ситуацію, як зараз в ОРДЛО, тобто вони б захопили Севастополь і околиці, а до Херсонської області може і не дійшли б, і, можливо, в ОРДЛО вони б і не сунулись зрештою. Але, звісно, це просто балачки, бо вже трошки пізно.
І Крим би захопили, і всі приморські області. Американські війська захопили Панаму після вбивства 2-х своїх війсковослужбовців, бо це їм дало формальний привід, хоч Ортега їм давно око муляв. Путін теж, формально, намагався не порушувати міжнародні закони (реферндум, ополченці), тому добре, що ми не дали їм привід.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
titanik написав:Ну ежели вы настаиваете, то газ отключен.
Может, для вас это удивительно, но в сельских районах в большинстве домохозяйств газ отключен
Что реально дровами топите? Охренеть, помню из далекого советского детства моя прабабушка так радовалась, когда им в село провели советы газ, и водопровод, когда провели, не надо было с ведрами к колодцу бегать, и тут опять.
lapay написав:І Крим би захопили, і всі приморські області.
Это сослагательное наклонение, его нельзя проверить на истину, возможно и не захватил бы. Скорее всего и не пытался захватывать, расчет был на создание по инициативе граждан изнутри так называемых народных республик, но инициатива не получила распространение дальше двух областей на Донбассе.
freeze написав:Это сослагательное наклонение, его нельзя проверить на истину, возможно и не захватил бы. Скорее всего и не пытался захватывать, расчет был на создание по инициативе граждан изнутри так называемых народных республик, но инициатива не получила распространение дальше двух областей на Донбассе.
Тому ми і не перевіряли долю ні в Криму, ні на Донбасі, коли не відповідали на обстріли з території РФ, незважаючи на втрати. Хтось скаже, що дарма, але формальний привід розпочати відкриту агресію ми не дали і, можливо, тим зберегли території і життя людей.
freeze написав:В трубе все молекулы перепутываются из-за хаотичного броуновского движения., поэтому я совсем не уверен, что у меня в квартире идет кошерный полтавский газ.
Ну, хоч не так вже впенено, що в трубах некошерний газпромовський газ, і те вже добре.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...