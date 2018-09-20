Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...
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0mage0 написав:Дійсно, на кримські підрозділи годі було розраховувати, там майже всі одразу зрадили присязі (яка "несподіванка" :/ А от з решти України можна було перекинути сили, нав'язати бій, як це згодом зробив в ОРДЛО той самий Турчинов. На мою думку, ми б в цьому випадку мали б в Криму приблизно таку ситуацію, як зараз в ОРДЛО, тобто вони б захопили Севастополь і околиці, а до Херсонської області може і не дійшли б, і, можливо, в ОРДЛО вони б і не сунулись зрештою. Але, звісно, це просто балачки, бо вже трошки пізно.
І Крим би захопили, і всі приморські області. Американські війська захопили Панаму після вбивства 2-х своїх війсковослужбовців, бо це їм дало формальний привід, хоч Ортега їм давно око муляв. Путін теж, формально, намагався не порушувати міжнародні закони (реферндум, ополченці), тому добре, що ми не дали їм привід.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
titanik написав:Ну ежели вы настаиваете, то газ отключен.
Может, для вас это удивительно, но в сельских районах в большинстве домохозяйств газ отключен
Что реально дровами топите? Охренеть, помню из далекого советского детства моя прабабушка так радовалась, когда им в село провели советы газ, и водопровод, когда провели, не надо было с ведрами к колодцу бегать, и тут опять.
lapay написав:І Крим би захопили, і всі приморські області.
Это сослагательное наклонение, его нельзя проверить на истину, возможно и не захватил бы. Скорее всего и не пытался захватывать, расчет был на создание по инициативе граждан изнутри так называемых народных республик, но инициатива не получила распространение дальше двух областей на Донбассе.
freeze написав:Это сослагательное наклонение, его нельзя проверить на истину, возможно и не захватил бы. Скорее всего и не пытался захватывать, расчет был на создание по инициативе граждан изнутри так называемых народных республик, но инициатива не получила распространение дальше двух областей на Донбассе.
Тому ми і не перевіряли долю ні в Криму, ні на Донбасі, коли не відповідали на обстріли з території РФ, незважаючи на втрати. Хтось скаже, що дарма, але формальний привід розпочати відкриту агресію ми не дали і, можливо, тим зберегли території і життя людей.
freeze написав:В трубе все молекулы перепутываются из-за хаотичного броуновского движения., поэтому я совсем не уверен, что у меня в квартире идет кошерный полтавский газ.
Ну, хоч не так вже впенено, що в трубах некошерний газпромовський газ, і те вже добре.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:Ну, якщо ви в упор не бачите відтінків, пропоную вам публічно на камеру відключити газ в своїй квартирі, придбаний за тією ж схемою, що і щебінь тільки в зворотному напрямку через ряд словацьких фірм прокладок. Держструктура Газпром напевно отримала дещицю прибутку через прокладок від вашої оплати за газ і профінансувала російську армію. Це сто відсотків, і ніяких ТАКИХ відтінків.
Ви трошки маніпулюєте, фірма-прокладка це коли вона керується однією зі сторін угоди, тобто в цьому випадку або Нафтогазом, або Газпромом. У вас є докази цього?
lapay написав:І Крим би захопили, і всі приморські області. Американські війська захопили Панаму після вбивства 2-х своїх війсковослужбовців, бо це їм дало формальний привід, хоч Ортега їм давно око муляв. Путін теж, формально, намагався не порушувати міжнародні закони (реферндум, ополченці), тому добре, що ми не дали їм привід.
Добре, що ми не дали привід? Привід для чого? Захопити Крим і ОРДЛО, вбити більш як 12000 наших громадян?
lapay написав:Тому ми і не перевіряли долю ні в Криму, ні на Донбасі, коли не відповідали на обстріли з території РФ, незважаючи на втрати. Хтось скаже, що дарма, але формальний привід розпочати відкриту агресію ми не дали і, можливо, тим зберегли території і життя людей.
Ну це просто геніально, сидіти, незважаючи на втрати. Відкрита агресія, чи закрита агресія, тут все залежить від того, чи є "вуха" для їхньої брехні, які хочуть почути брехню. Факт збройної агресії московії незаперечний, щоб вони там не казали. І незалежно від степені "відкритості" агресії вони б продовжували робити морду цеглиною і казати, що їх там немає.
0mage0 написав:Ви трошки маніпулюєте, фірма-прокладка це коли вона керується однією зі сторін угоди, тобто в цьому випадку або Нафтогазом, або Газпромом. У вас є докази цього?
Но тут всего три возможных варианта, либо это инициатива Газпрома, либо это инициатива Украины, либо третий вариант: сижу я на телефоне и работаю в фирме с оборотом в сто тысяч гривен в год, вдруг звонок, из Украины, предлагают купить у меня товара на 10 миллиардов, я икнул от неожиданности, вдруг потом звонят из Москвы, нам надо продать товара на 10 миллиардов, у меня испарина на лбу, ни фига себе джек-пот, я согласен, что для этого надо делать спрашиваю, ничего, просто подпишите договор. И третий вариант действительно нельзя назвать классической фирмой прокладкой, просто бывает кому-то действительно везет в жизни. Хотя надо будет погуглить насчет учредителей этих посредников.