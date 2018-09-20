Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...
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buratinyo написав:Так что вся эта "зрада" в головах настоящих украинских предателей, которые сделали все, чтобы сдать Крым - жемчужину Украины без боя.
А если подумать? Прикажи тогда Турчинов стрелять, что бы было? Принимая во внимание, что призывники срочной службы служили вблизи мест проживания, т.е. в основном ВС Украины в Крыму состояли в основном из крымчан. И, пожалуй, возможна была бы в тот момент прямая и полномасштабная российская агрессия, опять же принимая во внимание большое количество российских военных баз в Крыму. Может быть, стоит подумать, что Турчинов в 2014 сохранил вообще независимость Украины?
Бред. Когда руссиано делали пробную попытку захватить Тузлу - Кучма не зассал, и сказал что откроет огонь по рос. воякам. И они зассали и отступили.
А эти резиденты и прочие Турчиновы - и есть коллаборанты, т.к. не называют войну войной, не объявили сразу военное положение, а сдавали потихоньку (может чтоб было не очень заметно) Ещё куча котлов и сбытых самолётов. Куча "гумконвоев", которые резидент тоже обещал разбомбить. Куча СБУшников и разведчиков с российскими паспортами. И ещё много чего.
Если бы Крым не сдали без боя - то никто бы на Донбас не полез. А так руссиано поняли, что имеют дело продажными соплежуями, поэтому позволяют себе всё что хотят.
С одной стороны нельзя не согласиться, что именно то, что Крым даже не попытались отстоять, очень придало уверенности и руссинцам и коллаборантам. С другой - нельзя проводить так прямо параллели с ситуацией при Кучме. Руссианцы с того времени стали куда наглее, не забываем о той же Грузии, у которой, несмотря на активное сопротивление, все равно оккупировали территории. Учитывая просто ужасное состояние войск (только вспомнить, сколько смогли собрать боеспособных в 2014, когда активизировались руссианцы с террористами на Донбассе), потенциальный риск нападения РФ как со стороны Приднестровья, так и Донбасса и Харькова, переместить фактически все боеспособные силы к Крыму - с вероятностью того, что там они могут быть отрезаны и вся страна останется вообще открытой - серьезный риск. Но я, конечно, понимаю, что все опытные стратегии давно уже только на форумах и в службах такси
0mage0 написав:Ми почали бій в ОРДЛО і в результаті вони зупинилися на тій лінії, що є зараз. Якщо б далі сиділи "не будемо воювати, а то путлер нападе (хоча він вже напав)", рахували б далі втрати землі і людей...
Ми почали бій (АТО), коли з'явився формальний привід у вигляді головорізів Гіркіна, і то, перший наступ (невдалий) був через 12 днів. Був формальний привід і в Криму, після захоплення Ради АРК, але тоді не було кому і чим. Так само і РФ не мала формального приводу для відкритої агресії (ми його не подарували), що суттєво зменшувало їх військові можливості.
Політика складна штука, а реальна політика ще набагато сладніша. Важко зробити правильний вибір. Я вважаю, що ми майже все зробили правильно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Ми почали бій (АТО), коли з'явився формальний привід у вигляді головорізів Гіркіна, і то, перший наступ (невдалий) був через 12 днів. Був формальний привід і в Криму, після захоплення Ради АРК, але тоді не було кому і чим. Так само і РФ не мала формального приводу для відкритої агресії (ми його не подарували), що суттєво зменшувало їх військові можливості.
Політика складна штука, а реальна політика ще набагато сладніша. Важко зробити правильний вибір. Я вважаю, що ми майже все зробили правильно.
На своїй території нам не потрібен жодний привід. Привід шукають (а частіше створюють) щоб вдертися на чужу територію. Коли в Криму з'явилися озброєні вояки - це привід їх заарештувати і депортувати, а якщо вони будуть стріляти, стріляти у відповідь, от і вся історія. А щодо того, чи було чим воювати - можливо так і було Армія існувала здебільшого на папері... Хоча вже невдовзі стартувало АТО в ОРДЛО, питання тільки в тому, чи ці дні (54 приблизно) були необхідні для формування якихось боєздатних підрозділів, чи просто чекали.
Востаннє редагувалось 0mage0 в Суб 06 жов, 2018 15:49, всього редагувалось 2 разів.
lapay написав:Ми почали бій (АТО), коли з'явився формальний привід у вигляді головорізів Гіркіна, і то, перший наступ (невдалий) був через 12 днів. Був формальний привід і в Криму, після захоплення Ради АРК, але тоді не було кому і чим. Так само і РФ не мала формального приводу для відкритої агресії (ми його не подарували), що суттєво зменшувало їх військові можливості.
Політика складна штука, а реальна політика ще набагато сладніша. Важко зробити правильний вибір. Я вважаю, що ми майже все зробили правильно.
На своїй території нам не потрібен жодний привід. Привід шукають (а частіше створюють) щоб вдертися на чужу територію. Коли в Криму з'явилися озброєні вояки - це привід їх заарештувати і депортувати, а якщо вони будуть стріляти, стріляти у відповідь, от і вся історія.
Проблема в тому, що ті вояки нікуди не зникали в Криму від самої незалежності, причому їх в принципі було більше, ніж тих, хто потенційно мав би їх "заарештувати і депортувати", і це при найвищій щільності колаборантів
Faceless написав:Проблема в тому, що ті вояки нікуди не зникали в Криму від самої незалежності, причому їх в принципі було більше, ніж тих, хто потенційно мав би їх "заарештувати і депортувати", і це при найвищій щільності колаборантів
Ну в них була територія Чорноморського флоту, а решта Криму до чого? Те, що не було кому в Криму їх заарештовувати і депортувати це зрозуміло, треба було з решти України відряджати військо/поліцію. Я не знаю, який був реальний стан справ на той час, чи можна було тоді дати відсіч, але потім зі стенограми засідання РНБО наче стало ясно, що за варіант відправити туди збройні сили проголосував тільки Турчинов.
0mage0 написав:Я не знаю, який був реальний стан справ на той час, чи можна було тоді дати відсіч, але потім зі стенограми засідання РНБО наче стало ясно, що за варіант відправити туди збройні сили проголосував тільки Турчинов.
На Донбасі цивільні теж, спочатку, кидались під БТРи і танки, чим деморалізували наших військових. Не так просто вистрілити в іншу людину, навіть озброєну. Тільки втрати побратимів дозволили здолати цей психологічний бар'єр. Не все так просто, в реальному житті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Faceless написав:Проблема в тому, що ті вояки нікуди не зникали в Криму від самої незалежності, причому їх в принципі було більше, ніж тих, хто потенційно мав би їх "заарештувати і депортувати", і це при найвищій щільності колаборантів
Ну в них була територія Чорноморського флоту, а решта Криму до чого? Те, що не було кому в Криму їх заарештовувати і депортувати це зрозуміло, треба було з решти України відряджати військо/поліцію. Я не знаю, який був реальний стан справ на той час, чи можна було тоді дати відсіч, але потім зі стенограми засідання РНБО наче стало ясно, що за варіант відправити туди збройні сили проголосував тільки Турчинов.
Щодо "з решти України відряджати війська" я написав вище. Маючи в 2014 на всю Україну лише кілька тисяч боєздатних військових, маючи російські війська від Донбасу до Сум на східному кордоні, військові частини у Придністров'ї, заперти і ізолювати їх у Криму - сумнівна ідея. В найгіршому варіанті не тільки втратили б Крим, але й всі боєздатні війська, і хтозна що б там було замість ОРДЛО - як би не цілі окремі області
0mage0 написав:Я не знаю, який був реальний стан справ на той час, чи можна було тоді дати відсіч, але потім зі стенограми засідання РНБО наче стало ясно, що за варіант відправити туди збройні сили проголосував тільки Турчинов.
На Донбасі цивільні теж, спочатку, кидались під БТРи і танки, чим деморалізували наших військових. Не так просто вистрілити в іншу людину, навіть озброєну. Тільки втрати побратимів дозволили здолати цей психологічний бар'єр. Не все так просто, в реальному житті.
Ну така собі відмазка, цивільних щімити, військових стріляти. Коли б почалася реальна перестрілка, вата швидко б розбіглась, а ті, хто взяв би до рук зброю, перестали б бути цивільними... Навіть просто присутність великої кількості українського війська могла б змінити розклади.
Faceless написав:
0mage0 написав:
Faceless написав:Проблема в тому, що ті вояки нікуди не зникали в Криму від самої незалежності, причому їх в принципі було більше, ніж тих, хто потенційно мав би їх "заарештувати і депортувати", і це при найвищій щільності колаборантів
Ну в них була територія Чорноморського флоту, а решта Криму до чого? Те, що не було кому в Криму їх заарештовувати і депортувати це зрозуміло, треба було з решти України відряджати військо/поліцію. Я не знаю, який був реальний стан справ на той час, чи можна було тоді дати відсіч, але потім зі стенограми засідання РНБО наче стало ясно, що за варіант відправити туди збройні сили проголосував тільки Турчинов.
Щодо "з решти України відряджати війська" я написав вище. Маючи в 2014 на всю Україну лише кілька тисяч боєздатних військових, маючи російські війська від Донбасу до Сум на східному кордоні, військові частини у Придністров'ї, заперти і ізолювати їх у Криму - сумнівна ідея. В найгіршому варіанті не тільки втратили б Крим, але й всі боєздатні війська, і хтозна що б там було замість ОРДЛО - як би не цілі окремі області
Ну якусь частину, певно, можна було зняти з західних кордонів, якщо вона була, звісно, ця частина і якщо вона не була перекинута на східний кордон (де, певно, також більше половини було потенційних зрадників)...
0mage0 написав:Навіть просто присутність великої кількості українського війська могла б змінити розклади.
Так не було її, цієї великої кількості, тай ще й тих, хто погодився б летіти, під загрозою збиття і полону, в Крим. От поголовна деморалізація і зрада була. Якщо Ви не пам'ятаєте тих подій, то суперечка не має сенсу...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...