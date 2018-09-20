Почитайте інтерв'ю Турчинова, посилання я давав. Прикази тоді не виконувались, навіть якщо і давались. Це зараз всі вояки стали, а тоді...
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Додано: Суб 06 жов, 2018 20:14
Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту
Почитайте інтерв'ю Турчинова, посилання я давав. Прикази тоді не виконувались, навіть якщо і давались. Це зараз всі вояки стали, а тоді...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:25
Я пам'ятаю і не сперечаюся. Ситуація була складна і несподівана, не те щоб зараз вона стала простіша, але стабільніша, контрольованіша і ми вже наче більш-менш розуміємо, що може статися далі.
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:46
Никто не отдал.
Все в это время занимались карьерными вопросами и гадали кто придет вместо Януковича и как под этого кого-то подстроится.
Кроме того, никто не был наказан за потери территории.
Ни один чиновник или военный не были наказаны за сдачу территории и двух миллионного населения. За оставление военной техники, за разоружение частей без приказов, за сдачу кораблей, бегство ВМСУ и ВСУ - никто не понес ответственности.
Не наказаны, не понесли ответственности:
- начальники военных штабов
- чиновники Минобороны,
- руководители разведки проморгавшие готовящийся захват Крыма
- СБУшники проморгавшие готовящиеся среди населения акции
- начальники МВД
- начальники военных частей и гарнизонов
- адмиралы и капитаны военных кораблей
- и так далее,
Чем они все занимались?
Явно не тем чем должны были на своих должностях.
Более того многие из них и поныне сидят на тех же должностях, и так же ничерта не делают.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:59
Зачем мне его интервью? Где его приказ который не исполнили и почему ВР распускалась когда зеленые человечки входили в Крым?
PS Про всех не нужно, т.к. я в президенты, министры обороны и СБУ не лез и 20 лет исправно зарплату не получал за ничего не делание
В игноре Kart
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