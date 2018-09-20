Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...

Додано: Суб 06 жов, 2018 20:46

shapo написав:

Это вы про кого,про и.о. президента Украины Турчинова который распустил ВР на 2 недели пока россияне вводили зеленых человечков?

И кто из высшего военного и политического руководства Украины в феврале 2014г хотя бы отдал приказ сопротивляться агрессии России? Это вы про кого,про и.о. президента Украины Турчинова который распустил ВР на 2 недели пока россияне вводили зеленых человечков?И кто из высшего военного и политического руководства Украины в феврале 2014г хотя бы отдал приказ сопротивляться агрессии России?

Никто не отдал.Все в это время занимались карьерными вопросами и гадали кто придет вместо Януковича и как под этого кого-то подстроится.Кроме того, никто не был наказан за потери территории.Ни один чиновник или военный не были наказаны за сдачу территории и двух миллионного населения. За оставление военной техники, за разоружение частей без приказов, за сдачу кораблей, бегство ВМСУ и ВСУ - никто не понес ответственности.Не наказаны, не понесли ответственности:- начальники военных штабов- чиновники Минобороны,- руководители разведки проморгавшие готовящийся захват Крыма- СБУшники проморгавшие готовящиеся среди населения акции- начальники МВД- начальники военных частей и гарнизонов- адмиралы и капитаны военных кораблей- и так далее,Чем они все занимались?Явно не тем чем должны были на своих должностях.Более того многие из них и поныне сидят на тех же должностях, и так же ничерта не делают.