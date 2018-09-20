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Українська компанія сприяла
будівництву Кримського мосту...

Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...
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  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:14

Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту

  shapo написав:Это вы про кого,про и.о. президента Украины Турчинова который распустил ВР на 2 недели пока россияне вводили зеленых человечков?
И кто из высшего военного и политического руководства Украины в феврале 2014г хотя бы отдал приказ сопротивляться агрессии России?

Почитайте інтерв'ю Турчинова, посилання я давав. Прикази тоді не виконувались, навіть якщо і давались. Це зараз всі вояки стали, а тоді...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:25

  lapay написав:
  0mage0 написав:Навіть просто присутність великої кількості українського війська могла б змінити розклади.

Так не було її, цієї великої кількості, тай ще й тих, хто погодився б летіти, під загрозою збиття і полону, в Крим. От поголовна деморалізація і зрада була. Якщо Ви не пам'ятаєте тих подій, то суперечка не має сенсу...

Я пам'ятаю і не сперечаюся. Ситуація була складна і несподівана, не те щоб зараз вона стала простіша, але стабільніша, контрольованіша і ми вже наче більш-менш розуміємо, що може статися далі.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:46

  shapo написав:
Это вы про кого,про и.о. президента Украины Турчинова который распустил ВР на 2 недели пока россияне вводили зеленых человечков?
И кто из высшего военного и политического руководства Украины в феврале 2014г хотя бы отдал приказ сопротивляться агрессии России?


Никто не отдал.
Все в это время занимались карьерными вопросами и гадали кто придет вместо Януковича и как под этого кого-то подстроится.

Кроме того, никто не был наказан за потери территории.
Ни один чиновник или военный не были наказаны за сдачу территории и двух миллионного населения. За оставление военной техники, за разоружение частей без приказов, за сдачу кораблей, бегство ВМСУ и ВСУ - никто не понес ответственности.
Не наказаны, не понесли ответственности:
- начальники военных штабов
- чиновники Минобороны,
- руководители разведки проморгавшие готовящийся захват Крыма
- СБУшники проморгавшие готовящиеся среди населения акции
- начальники МВД
- начальники военных частей и гарнизонов
- адмиралы и капитаны военных кораблей
- и так далее,

Чем они все занимались?
Явно не тем чем должны были на своих должностях.
Более того многие из них и поныне сидят на тех же должностях, и так же ничерта не делают.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:59

  lapay написав:Почитайте інтерв'ю Турчинова, посилання я давав. Прикази тоді не виконувались, навіть якщо і давались. Це зараз всі вояки стали, а тоді...


Зачем мне его интервью? Где его приказ который не исполнили и почему ВР распускалась когда зеленые человечки входили в Крым?
PS Про всех не нужно, т.к. я в президенты, министры обороны и СБУ не лез и 20 лет исправно зарплату не получал за ничего не делание
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:20

Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту

  shapo написав:Зачем мне его интервью? Где его приказ который не исполнили и почему ВР распускалась когда зеленые человечки входили в Крым?

Нічого Турчинов не розпускав, Ви щось плутаєте. Наказа стріляти по цивільних ніхто не віддавав, і війскові його б все одно не виконали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 07:19

  lapay написав:Нічого Турчинов не розпускав, Ви щось плутаєте.


Приведите, пожалуйста, хронологию работы ВР в марте 2014г

  lapay написав: Наказа стріляти по цивільних ніхто не віддавав, і війскові його б все одно не виконали.


Т.е. вы подтверждаете преступное бездействие и.о.президента Турчинова, МО и председателя СБУ в результате которых был сдан Крым.
PS Гражданские это кто - казаки,титушки или вежливые зеленые человечки?
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 07:43

Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту

  shapo написав:Приведите, пожалуйста, хронологию работы ВР в марте 2014г

http://iportal.rada.gov.ua/meeting/sear ... 1%82%D0%B8
Де там перерва?
  shapo написав:Т.е. вы подтверждаете преступное бездействие и.о.президента Турчинова, МО и председателя СБУ в результате которых был сдан Крым.
PS Гражданские это кто - казаки,титушки или вежливые зеленые человечки?

Турчинов не відміняв армійський Устав.
Наказа починати бойові дії не було, і це правильно. Це політичне рішення з важкими наслідками. Його просто так не приймають. Більшість Нацради була проти. Вберегли тисячі життів і кілька областей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:06

  lapay написав:
  shapo написав:Приведите, пожалуйста, хронологию работы ВР в марте 2014г

http://iportal.rada.gov.ua/meeting/sear ... 1%82%D0%B8
Де там перерва?


Между 4.03 и 11.03 неделя перерыва, так что я прав


  lapay написав:
  shapo написав:Т.е. вы подтверждаете преступное бездействие и.о.президента Турчинова, МО и председателя СБУ в результате которых был сдан Крым.
PS Гражданские это кто - казаки,титушки или вежливые зеленые человечки?


Турчинов не відміняв армійський Устав.
Наказа починати бойові дії не було, і це правильно. Це політичне рішення з важкими наслідками. Його просто так не приймають. Більшість Нацради була проти. Вберегли тисячі життів і кілька областей.


Это вы родственникам 10 или более тысяч погибших и десяткам тысяч искалеченных на Донбассе расскажите которого бы не было если бы до этого не сдали бездарно Крым.
Украина немного больше Чечни которая не побоялась России.
О роли Турчинова
https://strana.ua/news/124324-kak-ukrai ... vicha.html
https://vz.ru/politics/2017/5/3/321330.html
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:22

Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту

  shapo написав:Между 4.03 и 11.03 неделя перерыва, так что я прав

Між шостим і двадцятим лютим два тижня перерви.
  shapo написав:Это вы родственникам 10 или более тысяч погибших и десяткам тысяч искалеченных на Донбассе расскажите которого бы не было если бы до этого не сдали бездарно Крым.
Украина немного больше Чечни которая не побоялась России.

Ви серйозно вважаєте, що Кримський котел якось би придушив наміри Донбасу, Харкова, Одеси? Навпаки, ще більше їх би надихнув.
Справа військових - воювати. Справа політиків - починати війну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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