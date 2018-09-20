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Українська компанія сприяла
будівництву Кримського мосту...

Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:34

  lapay написав:Между 6.02 и 26.02....


В этот период был майдан, так что мимо
Востаннє редагувалось shapo в Нед 07 жов, 2018 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:37

  lapay написав:
  shapo написав:Это вы родственникам 10 или более тысяч погибших и десяткам тысяч искалеченных на Донбассе расскажите которого бы не было если бы до этого не сдали бездарно Крым.
Украина немного больше Чечни которая не побоялась России.

Ви серйозно вважаєте, що Кримський котел якось би придушив наміри Донбасу, Харкова, Одеси? Навпаки, ще більше їх би надихнув.
Справа військових - воювати. Справа політиків - починати війну.


У истории нет сослагательного наклонения, но сдача Крыма точно стимулировала Донбасс. И виноват в этом конкретно Турчинов и ещё с десяток персонажей которые рано или поздно за это ответят
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  #<1 ... 3456
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