RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українська компанія сприяла
будівництву Кримського мосту...

Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:34

  lapay написав:Между 6.02 и 26.02....


В этот период был майдан, так что мимо
Востаннє редагувалось shapo в Нед 07 жов, 2018 10:38, всього редагувалось 1 раз.
В игноре Kart
shapo
 
Повідомлень: 93
З нами з: 29.05.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:37

  lapay написав:
  shapo написав:Это вы родственникам 10 или более тысяч погибших и десяткам тысяч искалеченных на Донбассе расскажите которого бы не было если бы до этого не сдали бездарно Крым.
Украина немного больше Чечни которая не побоялась России.

Ви серйозно вважаєте, що Кримський котел якось би придушив наміри Донбасу, Харкова, Одеси? Навпаки, ще більше їх би надихнув.
Справа військових - воювати. Справа політиків - починати війну.


У истории нет сослагательного наклонения, но сдача Крыма точно стимулировала Донбасс. И виноват в этом конкретно Турчинов и ещё с десяток персонажей которые рано или поздно за это ответят
В игноре Kart
shapo
 
Повідомлень: 93
З нами з: 29.05.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 11:18

  Shram написав:Ніхто не віддав.
Все в цей час займалися кар'єрними питаннями і ворожили хто прийде замість Януковича і як під цього когось підлаштується.

Крім того, ніхто не був покараний за втрати території.
Жоден чиновник або військовий були покарані за здачу території і двох мільйонного населення. За залишення військової техніки, за роззброєння частин без наказів, за здачу кораблів, втеча ВМСУ і ВСУ - ніхто не поніс відповідальності.
Чи не покарані, не понесли відповідальності:
- начальники військових штабів
- чиновники Міноборони,
- керівники розвідки прогавили готується захоплення Криму
- СБУшники прогавив готуються серед населення акції
- начальники МВС
- начальники військових частин і гарнізонів
- адмірали і капітани військових кораблів
- і так далі,

Чим вони все займалися?
Явно не тим чим повинні були на своїх посадах.
Більш того багато з них і понині сидять на тих же посадах, і так само ничерта не роблять.

Я згоден, що це повна маячня і відповідальність має бути. Але якщо говорити майже про всіх, кого ви перелічили, як вони могли діяти без наказу? Тільки СБУ/розвідка - дійсно мали бути принаймні всі бути звільнені. За януковоща вони тупо працювали на фсб. Звісно ж, лишати їх на посадах це прирікати нас на подальшу втрату суверенітету.

  lapay написав:Ви серйозно вважаєте, що Кримський котел якось би придушив наміри Донбасу, Харкова, Одеси? Навпаки, ще більше їх би надихнув.
Справа військових - воювати. Справа політиків - починати війну.

У Донбасу, Харкова та Одеси не було і немає якихось матеріальних намірів. У них є промиті мізки і вони чекають на прихід путлера. Я серйозно вважаю, що якщо б в Криму почалася війна, на Донбас би вже москвини не полізли, воювали би в Криму як зараз в ОРДЛО.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 11:53

Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту

читав відверте інтерв'ю зрадника в Криму, за його словами ОФІЦІЙНОГО наказу від Турчинова не було , у військових є спеціальна офіційна процедура для таких наказів так ось по офіційній процедурі за його словами жодних наказів НЕ поступало. Що також підтверджується начебто справжніми розсекреченими документами засідання РНБО того часу. Для себе зробив відкриття виявляється військові не мають права самовільно захищати свою військову частину ... якось у мене це не вкладається в голові ...тобто банда головорізів з обрізами ( які можна придбати офіційно ) може спокійно завалитися у будь-яку військову частину навезти там гармидер захопити її а військові просто підуть геть ... і навіть не викличуть міліцію :) :) :)
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 317
З нами з: 12.08.17
Подякував: 620 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:07

  yama написав:читав відверте інтерв'ю зрадника в Криму, за його словами ОФІЦІЙНОГО наказу від Турчинова не було , у військових є спеціальна офіційна процедура для таких наказів так ось по офіційній процедурі за його словами жодних наказів НЕ поступало. Що також підтверджується начебто справжніми розсекреченими документами засідання РНБО того часу. Для себе зробив відкриття виявляється військові не мають права самовільно захищати свою військову частину ... якось у мене це не вкладається в голові ...тобто банда головорізів з обрізами ( які можна придбати офіційно ) може спокійно завалитися у будь-яку військову частину навезти там гармидер захопити її а військові просто підуть геть ... і навіть не викличуть міліцію :) :) :)


Чувствуется вы никогда не служили в армии.
Если кто-то пытается проникнуть на территорию воинской части, то находящиеся в карауле должны без всякого приказа вышестоящего начальства, а тем более Турчинова, сделать следующее согласно Устава гарнизонной и караульной службы:
1. Громко спросить - Стой, кто идет?
2. Не получив ответ - сделать предупредительный выстрел в воздух
3. Открыть огонь на поражение

Почему это не сделал кто-то, это другой вопрос. У меня лично доходило до второго пункта стрельбы в воздух, и я ни у кого не спрашивал разрешения. Стал бы я оказавшись в той ситуации, стрелять на поражение, если честно и сам не знаю, не приписываю себе излишний героизм, но приказа никакого не нужно было для того, чтобы выполнить Устав.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 07 жов, 2018 12:11, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
 
Повідомлень: 8213
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2331 раз.
Подякували: 3249 раз.
 
Профіль
12
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:10

  yama написав:читав відверте інтерв'ю зрадника в Криму, за його словами ОФІЦІЙНОГО наказу від Турчинова не було , у військових є спеціальна офіційна процедура для таких наказів так ось по офіційній процедурі за його словами жодних наказів НЕ поступало. Що також підтверджується начебто справжніми розсекреченими документами засідання РНБО того часу. Для себе зробив відкриття виявляється військові не мають права самовільно захищати свою військову частину ... якось у мене це не вкладається в голові ...тобто банда головорізів з обрізами ( які можна придбати офіційно ) може спокійно завалитися у будь-яку військову частину навезти там гармидер захопити її а військові просто підуть геть ... і навіть не викличуть міліцію :) :) :)

Я теж трошки в шоці від такого становища. Наскільки я розумію, наказ був, але наказ був не стріляти. Тобто проблеми не було, що військові не можуть діяти без наказу, конкретно в цьому випадку захоплення не відбувалося протягом годин, а вояки чекали наказу і не дочекалися. Про спробу захоплення керівництво країни знало і дало наказ не стріляти. Наказ виконали і здали частини. Але не забуваємо, що виконувати наказ стріляти було б майже нікому, оскільки майже всі вояки одразу зрадили присязі. Тобто єдиний варіант був - залучати війська з материку, а їх було не так багато.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:14

Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту

  0mage0 написав:Я серйозно вважаю, що якщо б в Криму почалася війна, на Донбас би вже москвини не полізли, воювали би в Криму як зараз в ОРДЛО.

А я серйозно вважаю, що, вбивство військових РФ в Криму, які мали офіційне право там знаходитись, дали б РФ формальні підстави перекинути бойові дії на материкову територію України, як це було в Грузії.
Тому подальшого сенсу в дискусії не бачу. Кожен залишиться на своєму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5737
З нами з: 01.08.15
Подякував: 753 раз.
Подякували: 902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:17

  lapay написав:
  0mage0 написав:Я серйозно вважаю, що якщо б в Криму почалася війна, на Донбас би вже москвини не полізли, воювали би в Криму як зараз в ОРДЛО.

А я серйозно вважаю, що, вбивство військових РФ в Криму, які мали офіційне право там знаходитись, дали б РФ формальні підстави перекинути бойові дії на материкову територію України, як це було в Грузії.
Тому подальшого сенсу в дискусії не бачу. Кожен залишиться на своєму.

На території ЧФ вони мали перебувати, а не захоплювати весь Крим. І не потрібні їм жодні підстави для вторгнення, окрім власного бажання. Вони будуть нападати поки їх не зупинять. Якби не зупинили в ОРДЛО, полізли б далі.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:23

Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту

  0mage0 написав:Вони будуть нападати поки їх не зупинять. Якби не зупинили в ОРДЛО, полізли б далі.

Точніше - вони зупинили наше звільнення від сепаратистів Донбасу, а не ми їх вторгнення. Вторгення зупинили (в більшій мірі, ніж військові) принизливі, але необхідні, Мінськи угоди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5737
З нами з: 01.08.15
Подякував: 753 раз.
Подякували: 902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:29

  lapay написав:
  0mage0 написав:Вони будуть нападати поки їх не зупинять. Якби не зупинили в ОРДЛО, полізли б далі.

Точніше - вони зупинили наше звільнення від сепаратистів Донбасу, а не ми їх вторгнення. Вторгення зупинили (в більшій мірі, ніж військові) принизливі, але необхідні, Мінськи угоди.

Як вам сказати, формально, можливо, Мінські угоди, але головне, що за цим стоїть - це наш спротив. Я от нещодавно прочитав думки одного москвина (англійською мовою) з приводу цієї війни і певно, він у чомусь має рацію. Він виділяє два фактори, які стримують путлера від ескалації агресії, перше це ЄС і США, які, як це не цинічно звучить, не втручаються в дрібні конфлікти під прикриттям "народних республік", поки це не набуде якогось великого масштабу із великим залученням регулярних військ (не знаю, звісно, де межа цього масштабу, але, певно, путлер знає) і друге це кількість жертв серед москвинів. Там теж не люблять, коли помирають їхні істоти. І що більше потік трун, то менше підтримка цієї війни.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китайська компанія Baidu представила миттєвий...
R2 » Пон 01 жов, 2018 09:16
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 09:07
PSPoldman
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту 1 ... 7, 8, 9
R2 » Сер 23 тра, 2018 15:25
87 7903
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 15:48
Sommer
У Києві обмежать рух транспорту на Північному мосту до...
R2 » Чет 20 вер, 2018 09:00
2 97
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 18:37
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61964)
07.10.2018 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.