В этот период был майдан, так что мимо
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Додано: Нед 07 жов, 2018 10:34
Востаннє редагувалось shapo в Нед 07 жов, 2018 10:38, всього редагувалось 1 раз.
В игноре Kart
Додано: Нед 07 жов, 2018 10:37
У истории нет сослагательного наклонения, но сдача Крыма точно стимулировала Донбасс. И виноват в этом конкретно Турчинов и ещё с десяток персонажей которые рано или поздно за это ответят
В игноре Kart
Додано: Нед 07 жов, 2018 11:18
Я згоден, що це повна маячня і відповідальність має бути. Але якщо говорити майже про всіх, кого ви перелічили, як вони могли діяти без наказу? Тільки СБУ/розвідка - дійсно мали бути принаймні всі бути звільнені. За януковоща вони тупо працювали на фсб. Звісно ж, лишати їх на посадах це прирікати нас на подальшу втрату суверенітету.
У Донбасу, Харкова та Одеси не було і немає якихось матеріальних намірів. У них є промиті мізки і вони чекають на прихід путлера. Я серйозно вважаю, що якщо б в Криму почалася війна, на Донбас би вже москвини не полізли, воювали би в Криму як зараз в ОРДЛО.
Додано: Нед 07 жов, 2018 11:53
Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту
читав відверте інтерв'ю зрадника в Криму, за його словами ОФІЦІЙНОГО наказу від Турчинова не було , у військових є спеціальна офіційна процедура для таких наказів так ось по офіційній процедурі за його словами жодних наказів НЕ поступало. Що також підтверджується начебто справжніми розсекреченими документами засідання РНБО того часу. Для себе зробив відкриття виявляється військові не мають права самовільно захищати свою військову частину ... якось у мене це не вкладається в голові ...тобто банда головорізів з обрізами ( які можна придбати офіційно ) може спокійно завалитися у будь-яку військову частину навезти там гармидер захопити її а військові просто підуть геть ... і навіть не викличуть міліцію
свинорыл
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:07
Чувствуется вы никогда не служили в армии.
Если кто-то пытается проникнуть на территорию воинской части, то находящиеся в карауле должны без всякого приказа вышестоящего начальства, а тем более Турчинова, сделать следующее согласно Устава гарнизонной и караульной службы:
1. Громко спросить - Стой, кто идет?
2. Не получив ответ - сделать предупредительный выстрел в воздух
3. Открыть огонь на поражение
Почему это не сделал кто-то, это другой вопрос. У меня лично доходило до второго пункта стрельбы в воздух, и я ни у кого не спрашивал разрешения. Стал бы я оказавшись в той ситуации, стрелять на поражение, если честно и сам не знаю, не приписываю себе излишний героизм, но приказа никакого не нужно было для того, чтобы выполнить Устав.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 07 жов, 2018 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:10
Я теж трошки в шоці від такого становища. Наскільки я розумію, наказ був, але наказ був не стріляти. Тобто проблеми не було, що військові не можуть діяти без наказу, конкретно в цьому випадку захоплення не відбувалося протягом годин, а вояки чекали наказу і не дочекалися. Про спробу захоплення керівництво країни знало і дало наказ не стріляти. Наказ виконали і здали частини. Але не забуваємо, що виконувати наказ стріляти було б майже нікому, оскільки майже всі вояки одразу зрадили присязі. Тобто єдиний варіант був - залучати війська з материку, а їх було не так багато.
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:14
Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту
А я серйозно вважаю, що, вбивство військових РФ в Криму, які мали офіційне право там знаходитись, дали б РФ формальні підстави перекинути бойові дії на материкову територію України, як це було в Грузії.
Тому подальшого сенсу в дискусії не бачу. Кожен залишиться на своєму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:17
На території ЧФ вони мали перебувати, а не захоплювати весь Крим. І не потрібні їм жодні підстави для вторгнення, окрім власного бажання. Вони будуть нападати поки їх не зупинять. Якби не зупинили в ОРДЛО, полізли б далі.
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:23
Re: Українська компанія сприяла будівництву Кримського мосту
Точніше - вони зупинили наше звільнення від сепаратистів Донбасу, а не ми їх вторгнення. Вторгення зупинили (в більшій мірі, ніж військові) принизливі, але необхідні, Мінськи угоди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:29
Як вам сказати, формально, можливо, Мінські угоди, але головне, що за цим стоїть - це наш спротив. Я от нещодавно прочитав думки одного москвина (англійською мовою) з приводу цієї війни і певно, він у чомусь має рацію. Він виділяє два фактори, які стримують путлера від ескалації агресії, перше це ЄС і США, які, як це не цинічно звучить, не втручаються в дрібні конфлікти під прикриттям "народних республік", поки це не набуде якогось великого масштабу із великим залученням регулярних військ (не знаю, звісно, де межа цього масштабу, але, певно, путлер знає) і друге це кількість жертв серед москвинів. Там теж не люблять, коли помирають їхні істоти. І що більше потік трун, то менше підтримка цієї війни.
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