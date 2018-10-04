RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Литва надала Україні доступ
до бази даних для перевірки...

Литва надала Україні доступ до бази даних для перевірки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:40

Литва надала Україні доступ до бази даних для перевірки...

Пропонуємо до обговорення:
Литовська Республіка надала Україні доступ на рік до європейської бази даних, яку будуть використовувати, зокрема, для перевірки законності ввезення в Україну автомобілів на європейських номерах.

Дивися повний текст Литва надала Україні доступ до бази даних для перевірки авто на єврономерах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84902
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:41

"Власники" "євроблях", певно, піднапружились :) Мабуть, на черговий мітинг збиратимуться? :)
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1626
З нами з: 17.03.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:45

0mage0 им пох. Ибо майдан, перекроют дороги и т.д. Нищеброды, когда организованы - сила! Они эти 1,5 тыс. долларов за тачку одалживали по всем знакомым, а вы тут палки в колеса ставить собираетесь
sequence
 
Повідомлень: 1343
З нами з: 29.12.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:02

"Сегодня нам подарили пакет.." - это он видать про СД-диск со взломанной БД литовской дорожной полиции..?! :)
maestro71
 
Повідомлень: 1904
З нами з: 09.09.11
Подякував: 152 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій 1 ... 11, 12, 13
R2 » Сер 29 сер, 2018 11:54
121 6884
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 13:24
shapo
Скільки потрібно заощаджувати на квартиру в Україні:... 1, 2
R2 » П'ят 05 жов, 2018 07:16
10 261
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 13:14
Juna
В Україні працюватимуть 15 вертолітних баз і центр...
R2 » П'ят 05 жов, 2018 11:30
2 19
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 13:13
ilya_osyko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61906)
05.10.2018 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.