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Литва надала Україні доступ до бази даних для перевірки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:40
Пропонуємо до обговорення:
Литовська Республіка надала Україні доступ на рік до європейської бази даних, яку будуть використовувати, зокрема, для перевірки законності ввезення в Україну автомобілів на європейських номерах.
Дивися повний текст Литва надала Україні доступ до бази даних для перевірки авто на єврономерах
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R2
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:41
"Власники" "євроблях", певно, піднапружились :) Мабуть, на черговий мітинг збиратимуться? :)
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0mage0
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:45
0mage0 им пох. Ибо майдан, перекроют дороги и т.д. Нищеброды, когда организованы - сила! Они эти 1,5 тыс. долларов за тачку одалживали по всем знакомым, а вы тут палки в колеса ставить собираетесь
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sequence
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:02
"Сегодня нам подарили пакет.." - это он видать про СД-диск со взломанной БД литовской дорожной полиции..?! :)
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maestro71
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N0mad
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:19
maestro71 написав:
"Сегодня нам подарили пакет.." - это он видать про СД-диск со взломанной БД литовской дорожной полиции..?!
зачем диски? на 5,25" дискетах.
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Pegasmaster
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:35
"Сегодня нам подарили пакет" и нам по-догнали один, увы заходить в баззы нельзя, но летать по базам можно. :-)
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toanva
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