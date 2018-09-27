Без МВФ Україні не вистачить валютних ресурсів, щоб безболісно пройти 2019 та 2020 роки.
Дивися повний текст Експерт спрогнозував, що очікує Україну без співпраці з МВФ.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:46
Експерт спрогнозував, що очікує Україну без співпраці з МВФ
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Дивися повний текст Експерт спрогнозував, що очікує Україну без співпраці з МВФ.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:46
Нокаут. Можно найти три миллиарда. Может быть можно найти какую ту сумму под 3% годовых, хотя вряд ли, учитывая то, что бумаги США продаются под 3.2%
Но найти для Украины и то, и другое?
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