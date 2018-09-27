Без МВФ Україні не вистачить валютних ресурсів, щоб безболісно пройти 2019 та 2020 роки.
Дивися повний текст Експерт спрогнозував, що очікує Україну без співпраці з МВФ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:46
Експерт спрогнозував, що очікує Україну без співпраці з МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт спрогнозував, що очікує Україну без співпраці з МВФ.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:46
Нокаут. Можно найти три миллиарда. Может быть можно найти какую ту сумму под 3% годовых, хотя вряд ли, учитывая то, что бумаги США продаются под 3.2%
Но найти для Украины и то, и другое?
Додано: Суб 06 жов, 2018 02:19
Так МВФ под такой процент и давала всегда. Это по сути беспроцентный кредит. Процент символический. Возвращать только нужно обязательно конечно.
Дадут. Потому что дефолт Украины им дороже обойдётся. И реформ провели больше чем та же Польша за 10 лет. Проблема в политическом кризисе в Европе, в популизме и российской пропаганде. Лет 10 -15 назад, Украину бы завалили деньгами. А сейчас этот упырь с востока дурит по всем фронтам людям головы и нашпиговал государства людями влияния в политике и крупном бизнесе. Настраивая в первую очередь против Украины все ключевые точки, помимо всех остальных своих интересов.
Додано: Суб 06 жов, 2018 09:11
Re: Експерт спрогнозував, що очікує Україну без співпраці з
Говорят у нас уже больше 200 реформ сделали, в Польше явно меньше.
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:25
А я думаю, что это МВФ последний транш выдал полтора года назад и с тех пор ничего не дает, несмотря на мольбы и уговоры со стороны Украины. А это оказывается Путин виноват.
Конечно Путин, и только он.
Не могут же быть виноватыми популисты Грося и Петя, которые не выполняют взятые на себя обязательства.
Вот, и locustsucol не даст мне соврать - виноват Путин.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
|