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У КМДА заявили, що в судовому
порядку повернуть гарячу воду

У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу воду
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:47

У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу воду

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Дивися повний текст У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу воду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:47

Вывод один - 15 октября никакого централизованного отопления не будет. Молитесь, чтобы к 01 ноября успели
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:52

Re: У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу в

ща набегут хоботы с рассказами, как вся Европа ходит по дому в валенках из жадности в холодных хатах и моются друг за другом всей семьей в одной ванной.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:15

  sequence написав:ща набегут хоботы с рассказами, как вся Европа ходит по дому в валенках из жадности в холодных хатах и моются друг за другом всей семьей в одной ванной.

Вместе с нянечками.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:15

6 месяцев без горячей воды - это точно Европа!... :)
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:17

Re: У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу в

Те кто дружит с головой, давно поставили себе бойлера и проточники.
А вот с отоплением проблемка. Можно греться или электроприборами или газовыми плитами. По электроприборам понятно, а вот за газ придется платить отдельно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:21

  p_a_l написав:
  sequence написав:ща набегут хоботы с рассказами, как вся Европа ходит по дому в валенках из жадности в холодных хатах и моются друг за другом всей семьей в одной ванной.

Вместе с нянечками.

ха-ха-ха. смеется тот, кто смеется последний.
vetka
 
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