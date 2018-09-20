Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.
Дивися повний текст У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу воду.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:47
У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу воду.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:47
Вывод один - 15 октября никакого централизованного отопления не будет. Молитесь, чтобы к 01 ноября успели
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:52
Re: У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу в
ща набегут хоботы с рассказами, как вся Европа ходит по дому в валенках из жадности в холодных хатах и моются друг за другом всей семьей в одной ванной.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:15
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:17
Re: У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу в
Те кто дружит с головой, давно поставили себе бойлера и проточники.
А вот с отоплением проблемка. Можно греться или электроприборами или газовыми плитами. По электроприборам понятно, а вот за газ придется платить отдельно.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:21
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:59
Почему никто не понимает, ну это же спланированная компания Коболева-Кличко-Гройсман. Они пинают друг на друга, но давать воду будут только с момента отопительного сезона. Коболеву выгодно не тратить газ впустую, Кличко - не тратить бюджет города, Гройсман - бюджет страны. Я не поверю, что за 6 мес. нельзя было все решить. Даю гарантию, что в 2019 будет такая же проблема и вопросы будут теже. Почему никто не спрашивает какой бюджет КП Киевтепло на 2019 год? По нему все будет понятно!!!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:04
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