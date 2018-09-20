У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу воду

а холодная вода и канализация?...
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:15
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:21
Re: У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу в
Эй,ау,лапай - спим на работе. Быстренько объясните народу про вред горячей воды,а то развели тут зраду,понимаешь.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:28
Только пролетариат имел право мыться в ванной ежедневно , имея всегда теплую воду за копейки . Теперь же это право заслужили избранные которые имеют деньги .
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:30
вот если воду греть в европе, в тойже польше, а потом по трубопроводу подавать в украину - то украинцы начнут ставать европейцами еще быстрее.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:02
Явный договорнячек по поводу горячей воды.
Виталик, Грося, Ахметов, Коболев - это же одна контора.
Зато как все обставлено. Типа идет борьба, типа судятся.
В конце концов объявят перемогой включение горячей воды вместе с отоплением.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:05
у него короткий рабочий день, честно заслуженный активным шлепаньем по клавиатуре в холодном помещении - все как в европах
мне вспоминаются ужасные открытия в Беларуси, когда они деноминацию провели и ввели монеты: "дети глотают мелочь!!!!" По аналогии, с горячей водой: "горячая вода приводит к быстрому износу труб, ожогам, тратам драгоценного газа, угля и мазута"
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