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У КМДА заявили, що в судовому
порядку повернуть гарячу воду

У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу воду
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:15

  makishin60 написав:Горячая вода в квартире это пережиток совка

а холодная вода и канализация?... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:21

Re: У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу в

Эй,ау,лапай - спим на работе. Быстренько объясните народу про вред горячей воды,а то развели тут зраду,понимаешь.
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:28

Только пролетариат имел право мыться в ванной ежедневно , имея всегда теплую воду за копейки . Теперь же это право заслужили избранные которые имеют деньги .
makishin60
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:30

  THB написав:Эй,ау,лапай - спим на работе. Быстренько объясните народу про вред горячей воды,а то развели тут зраду,понимаешь.

вот если воду греть в европе, в тойже польше, а потом по трубопроводу подавать в украину - то украинцы начнут ставать европейцами еще быстрее.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:02

Явный договорнячек по поводу горячей воды.
Виталик, Грося, Ахметов, Коболев - это же одна контора.
Зато как все обставлено. Типа идет борьба, типа судятся.
В конце концов объявят перемогой включение горячей воды вместе с отоплением.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:05

  THB написав:Эй,ау,лапай - спим на работе. Быстренько объясните народу про вред горячей воды,а то развели тут зраду,понимаешь.

у него короткий рабочий день, честно заслуженный активным шлепаньем по клавиатуре в холодном помещении - все как в европах
мне вспоминаются ужасные открытия в Беларуси, когда они деноминацию провели и ввели монеты: "дети глотают мелочь!!!!" По аналогии, с горячей водой: "горячая вода приводит к быстрому износу труб, ожогам, тратам драгоценного газа, угля и мазута"
sequence
 
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