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Експрес у Бориспіль: вже в
2018 році шлях в аеропорт...

Експрес у Бориспіль: вже в 2018 році шлях в аеропорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:16

Експрес у Бориспіль: вже в 2018 році шлях в аеропорт...

Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня будівельники розпочали монтаж естакади над трасою Київ - Харків, яка стане частиною шляху експресів із Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Як повідомив в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, до кінця жовтня планують завершити монтаж конструкцій естакади.

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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:17

годом не ошиблись?...
Cler
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