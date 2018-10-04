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Експрес у Бориспіль: вже в 2018 році шлях в аеропорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:16
Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня будівельники розпочали монтаж естакади над трасою Київ - Харків, яка стане частиною шляху експресів із Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Як повідомив в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, до кінця жовтня планують завершити монтаж конструкцій естакади.
Дивися повний текст Експрес у Бориспіль: вже в 2018 році шлях в аеропорт займе 35 хвилин
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:17
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