Експрес у Бориспіль: вже в 2018 році шлях в аеропорт...
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Цього тижня будівельники розпочали монтаж естакади над трасою Київ - Харків, яка стане частиною шляху експресів із Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Як повідомив в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, до кінця жовтня планують завершити монтаж конструкцій естакади.