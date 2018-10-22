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Експрес у Бориспіль: вже в
2018 році шлях в аеропорт...

Експрес у Бориспіль: вже в 2018 році шлях в аеропорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:16

Експрес у Бориспіль: вже в 2018 році шлях в аеропорт...

Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня будівельники розпочали монтаж естакади над трасою Київ - Харків, яка стане частиною шляху експресів із Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Як повідомив в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, до кінця жовтня планують завершити монтаж конструкцій естакади.

Дивися повний текст Експрес у Бориспіль: вже в 2018 році шлях в аеропорт займе 35 хвилин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:17

годом не ошиблись?...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:45

Нет, не ошиблись. Просто не уточнили - на чем доехать.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:38

  Dikoy написав:Нет, не ошиблись. Просто не уточнили - на чем доехать.


Та известно на чем. Вот такой вот б/у дизельный "экспрес" собираются запустить. На электрифицированном участке, если что :o

Зображення

К концу года.
Построить 2 с хвостиком км однопутки и 200 метров мостик - за полгода трудно не успеть.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:57

Re: дизель-ход

  EKO написав:б/у дизельный "экспрес" собираются запустить. На электрифицированном участке, если что

В еврогородах запрещают дизели.
А в украинской столице целый дизель-поезд радостно запускают!
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:18

  sal написав:
  EKO написав:б/у дизельный "экспрес" собираются запустить. На электрифицированном участке, если что

В еврогородах запрещают дизели.
А в украинской столице целый дизель-поезд радостно запускают!

мы не ищем лёгких путей!... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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