RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Закон про продовження особливого
статусу Донбасу набрав...

Закон про продовження особливого статусу Донбасу набрав...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:08

Закон про продовження особливого статусу Донбасу набрав...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні набрав чинності закон № 9153, який передбачає продовження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Дивися повний текст Закон про продовження особливого статусу Донбасу набрав чинності.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84904
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:08

"о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти"...
Да-да, и тут же другой лапой депутаты принмают законопроект "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" где сказано: "законопроект приравнивает попытки введения в Украине официального многоязычия к свержению конституционного строя."
Так что, донбасяне, наговоритесь вы по-русски, как же...
ЯЧитатель
 
Повідомлень: 278
З нами з: 15.03.13
Подякував: 1033 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, andrijk777, denf15, shapo, Surfer, Vladdy і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада ухвалила за основу закон про посилення покарання за...
R2 » Чет 04 жов, 2018 23:59
2 50
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 08:18
Rainbow
В Україні запрацював закон про єдине вікно на митниці
R2 » Чет 04 жов, 2018 12:28
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 12:28
a_kibets
Порошенко підписав закон про збереження українських...
R2 » Сер 03 жов, 2018 09:13
3 114
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 14:31
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.