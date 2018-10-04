Сьогодні набрав чинності закон № 9153, який передбачає продовження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.
Дивися повний текст Закон про продовження особливого статусу Донбасу набрав чинності.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:08
Закон про продовження особливого статусу Донбасу набрав...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про продовження особливого статусу Донбасу набрав чинності.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:08
"о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти"...
Да-да, и тут же другой лапой депутаты принмают законопроект "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" где сказано: "законопроект приравнивает попытки введения в Украине официального многоязычия к свержению конституционного строя."
Так что, донбасяне, наговоритесь вы по-русски, как же...
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