Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
Дивися повний текст Пікові виплати України за боргами в 2019 році \"з'їдять\" 40% доходів казни.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:44
Пікові виплати України за боргами в 2019 році "з'їдять"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пікові виплати України за боргами в 2019 році \"з'їдять\" 40% доходів казни.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:44
........... все основные выплаты после выборов президента .... С..в...и - хоть трынь трава...
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