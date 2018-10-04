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Пікові виплати України за боргами
в 2019 році "з'їдять"...

Пікові виплати України за боргами в 2019 році "з'їдять"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:44

Пікові виплати України за боргами в 2019 році "з'їдять"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Дивися повний текст Пікові виплати України за боргами в 2019 році \"з'їдять\" 40% доходів казни.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:44

........... все основные выплаты после выборов президента .... С..в...и - хоть трынь трава...
anton_gms
 
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