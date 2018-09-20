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ДФС відзвітувала про
роботу податкової міліції

ДФС відзвітувала про роботу податкової міліції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:45

ДФС відзвітувала про роботу податкової міліції

Пропонуємо до обговорення:
За результатами січня-вересня 2018 року економічний ефект від роботи податкової міліції склав 10,1 млрд грн, повідомляє Державна фіскальна служба.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:45

Незаконное формирование работает. Оригинально! Есть чем гордиться!
Куда смотрит СБУ и полиция?
zloy_ukr
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