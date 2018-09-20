За результатами січня-вересня 2018 року економічний ефект від роботи податкової міліції склав 10,1 млрд грн, повідомляє Державна фіскальна служба.
Дивися повний текст ДФС відзвітувала про роботу податкової міліції.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:45
ДФС відзвітувала про роботу податкової міліції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС відзвітувала про роботу податкової міліції.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:45
Незаконное формирование работает. Оригинально! Есть чем гордиться!
Куда смотрит СБУ и полиция?
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