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НБУ оголосив тендер на ремонт
дверей в Центральному...

НБУ оголосив тендер на ремонт дверей в Центральному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:49

НБУ оголосив тендер на ремонт дверей в Центральному...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в тендерній документації.

Дивися повний текст НБУ оголосив тендер на ремонт дверей в Центральному сховищі в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:49

золотой запас растет и выпирает, двери уже не выдерживают
saz
 
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