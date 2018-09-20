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НБУ оголосив тендер на ремонт дверей в Центральному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в тендерній документації.
Дивися повний текст НБУ оголосив тендер на ремонт дверей в Центральному сховищі в Києві
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:49
золотой запас растет и выпирает, двери уже не выдерживают
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