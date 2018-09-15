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Міжбанк: долар до 28,08 UAH/USD знизила висока...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:29
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що зріс у четвер щодо долара на 14,50 коп., на торгах п'ятниці підвищився на 9,03 коп., опинившись на рівні 28,08 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар до 28,08 UAH/USD знизила висока ліквідність ВКВ на тлі дефіциту покупців
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:29
Высокая ликвидность и дефицит покупателей- взаимоисключающие вещи
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alex58chorniy
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