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Гройсман пояснив, що потрібно Україні для енергетичної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:26
Пропонуємо до обговорення:
Україна стане енергетично самодостатньою державою, коли збільшить власний видобуток
Дивися повний текст Гройсман пояснив, що потрібно Україні для енергетичної незалежності
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:27
"Самая газовая страна"! Учись врать и не краснеть у лучших лгунов!
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priem_metalla86
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:27
Уменьшают энергоемкость путем закрытия заводов!
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priem_metalla86
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Додано: Суб 06 жов, 2018 02:55
priem_metalla86 написав:
Уменьшают энергоемкость путем закрытия заводов!
Есть много информации об открытии новых заводов. Приведи пример закрытых заводов пожалуйста.
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locustsucol
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