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Гройсман пояснив, що потрібно
Україні для енергетичної...

Гройсман пояснив, що потрібно Україні для енергетичної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:26

Гройсман пояснив, що потрібно Україні для енергетичної...

Пропонуємо до обговорення:
Україна стане енергетично самодостатньою державою, коли збільшить власний видобуток

Дивися повний текст Гройсман пояснив, що потрібно Україні для енергетичної незалежності.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:27

"Самая газовая страна"! Учись врать и не краснеть у лучших лгунов!
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:27

Уменьшают энергоемкость путем закрытия заводов!
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 02:55

  priem_metalla86 написав:Уменьшают энергоемкость путем закрытия заводов!

Есть много информации об открытии новых заводов. Приведи пример закрытых заводов пожалуйста.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 05:23

Грося, а почему же тогда при твоём правлении добыча газа стагнирует. а добыча угля падает?
Болтать языком то ты умеешь, только дела твои сильно расходятся с твоей болтовней.
Shram
 
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