Гройсман пояснив, що потрібно Україні для енергетичної...
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:26
Пропонуємо до обговорення:
Україна стане енергетично самодостатньою державою, коли збільшить власний видобуток
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Гройсман пояснив, що потрібно Україні для енергетичної незалежності
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R2
Робот новин
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:27
"Самая газовая страна"! Учись врать и не краснеть у лучших лгунов!
priem_metalla86
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:27
Уменьшают энергоемкость путем закрытия заводов!
priem_metalla86
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Додано: Суб 06 жов, 2018 02:55
priem_metalla86 написав:
Уменьшают энергоемкость путем закрытия заводов!
Есть много информации об открытии новых заводов. Приведи пример закрытых заводов пожалуйста.
locustsucol
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Додано: Суб 06 жов, 2018 05:23
Грося, а почему же тогда при твоём правлении добыча газа стагнирует. а добыча угля падает?
Болтать языком то ты умеешь, только дела твои сильно расходятся с твоей болтовней.
Shram
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Додано: Суб 06 жов, 2018 08:59
Гройсман обещает скорую энергонезависимость Украины 2 сентября 2016
"Через 3-4 года мы можем быть достаточно энергонезависимыми, можем быть государством высокой энергоэффективности"
https://korrespondent.net/ukraine/3739717-hroisman-obeschaet-skoruui-enerhonezavysymost-ukrayny
Годы идут, а бла-бла все продолжается.
имхо
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