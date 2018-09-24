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Нацбанк Польщі купив 9 тонн золота
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:38
Пропонуємо до обговорення:
Влітку 2018 року Національний банк Польщі закупив 9 тонн золота. Про це свідчать дані Міжнародного валютного фонду, передає Financial Times з посиланням на польський Нацбанк.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:09
Но злотый все равно подупал
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