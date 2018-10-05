Близько 923 тис. домогосподарств в Україні задекларували "нульові" доходи при оформленні субсидії.
Дивися повний текст Рева: близько 923 тис. домогосподарств в Україні показали \"нульові\" доходи при оформленні субсидії.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:51
Рева: близько 923 тис. домогосподарств в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева: близько 923 тис. домогосподарств в Україні показали \"нульові\" доходи при оформленні субсидії.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:51
вот объясните мне, в этой статье Рева объясняет какие доходы необходимо указывать в заявлении на субсидию https://news.finance.ua/ru/news/-/43601 ... -subsidiyu, и не проходит и дня как удивляется, почему столько людей подали "нулевые" декларации. Как можно охарактеризовать поведение данного человека?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:14
Эти субьекты оторваны от реальной жизни настолько,что им не понять почему есть теневые доходы,доходы от молока и другие....
и как же он забыл об орех,почему люди не декларируют доходы от сдачи ореха??
Ну,за справедливость!
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